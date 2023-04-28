وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم عبر مصر إلى غزة

وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من جاليتنا في السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بمرافقة مندوبي السفارة الذين بذلوا كافة الجهود لتذليل كافة العقبات، حتى وصولهم المعبر.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت السفارة بإجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري.

وأعرب اللوح عن شكره وتقديره للحكومة المصرية والأجهزة السيادية كافة، لحرصها على تأمين خروج العائدين الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم، واصلا الشكر للجيش المصري الذي أمّن الحافلات التي أقلّت أبناء شعبنا حتى معبر رفح البري.

وأكد استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان الشقيقة لاستقبال الدفعة الثانية من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى وجهاتهم.