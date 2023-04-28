حزب الشعب يدين بشدة تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المنحازة للرواية الصهيونية وللاحتلال

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديدة للتصريحات المشينة، والمضللة التي تضمنتها تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة عنه ان التصريح المذكور رئيسة المفوضية الأوروبية والذي زعمت فيه أن: "اسرائيل حولت الصحراء إلى جنة"، في إشارة إلى قيام دولة الاحتلال قبل 75 عاماَ، يشكل إنحيازاَ سافراَ للرواية الصهيونية المزيفة حول نكبة شعبنا الفلسطيني عام 1948، وتجاهل للمجازر الوحشية وعمليات التطهير العرقي وطرد ملايين اللاجئين من بيوتهم وجرائم الحرب وكل السياسات الاستعمارية التي اقترفتها العصابات الصهيونية ودولة الاحتلال الاسرائيلي وما زلت تمارسها بحق شعبنا.

واكد حزب الشعب أن تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية، يعبر عن موقف عدائي تجاه شعبنا الفلسطيني ويتعارض كلياَ مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية ومع قرارات الشرعية الدولية والالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي، ويطالب الاتحاد الأوروبي بسحب تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية والاعتذار الفوري عنها للشعب الفلسطيني.