حراك المعلمين يُمهل الحكومة حتى10 أيلول لتنفيذ مبادرة الرجوب

وطن: أمهل حراك المعلمين الحكومة حتى 10/9/2023 لتنفيذ مبادرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب والتي طرحها من اجل وقف اضراب المعلمين.

وقال الحراك في بيان وصل وطن نسخة عنه في معرض مهلته للحكومة ان أي خصومات أو عقوبات خلال هذه الفترة ستعني عدم افتتاح العام الدراسي المُقبل بغض النظر عن تنفيذ المبادرة أو عدم تنفيذها.

وحمل الحراك الحكومة مسؤولية ما جرى وسيجري بسبب تعنتها في حل الأزمة، وتهوّر وزارة التربية ببعض القرارات سيجّر العام الدراسي إلى دمار حقيقي.