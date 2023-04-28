الدفاع المدني يحذر من الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

وطن: حذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من حالة جوية متوسطة الفعالية، خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفقاً لما أعلنته الأرصاد الجوية من تساقط للأمطار نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

وأهاب "الدفاع المدني"، في بيان له اليوم الجمعة، بالمواطنين بضرورة القيادة الآمنة على الطرقات؛ تجنباً لخطر الانزلاق من الأمطار وتدني الرؤية الأفقية.

وشدد على عدم تجاوز مناطق تجمع المياه نتيجة تشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة.

وأكد الدفاع المدني في بيانه على ضرورة الإبلاغ المبكر عن أية مخاطر أو حوادث على أرقام الطوارئ: الدفاع المدني 102، الإسعاف 101، الشرطة 100.