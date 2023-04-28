وصول سفن اجلاء الفلسطينيين من الخرطوم الى جدة

وطن: أعلنت قنصلية فلسطين لدى المملكة العربية السعودية في جدة، اليوم الجمعة، عن وصول الدفعة الثانية وعددها (37) والتي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الدفعة الأولى وصلت أمس وعددها (31)، والذين كان في استقبالهم وفد من الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية يضم كلا من مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس إدارة المراسم، وقائد المنطقة الغربية للقوات السعودية، وطاقم القنصلية بجدة وعلى رأسهم السفير محمود الأسدي، حيث اطمئن عليهم وهنأهم بسلامة الوصول.

وشكر السفير محمود الأسدي السعودية حرصها على تأمين خروج الفلسطينيين من السودان، وتذليل كافة العقبات حتى عودتهم بسلام إلى أهلهم وذويهم في أرض الوطن.

وأكد السفير استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في قنصلية فلسطين بجدة، بالتعاون مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفي المملكة العربية السعودية، وسفاراتنا في المملكة السعودية، والسودان، ومصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، لاستكمال استقبال المجموعات الأخرى القادمة من بورتسودان إلى القاعدة البحرية في جدة، والعمل على إجلائهم إلى أرض الوطن، والجهات الأخرى عبر أراضي الأردن، ومصر.