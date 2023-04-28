11 قتيلا في انقلاب مركب في إندونيسيا

وطن: قضى11 شخصا غرقا في غرب إندونيسيا بعدما انقلب زورق ركاب ينقل العشرات على ما أفاد مسؤول، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول في هيئة الانقاذ المحلية كوكو ويدودو في بيان إن عمال الإغاثة "انقذوا 62 شخصا وعثروا على الجثث وغالبيتها عائدة إلى نساء وأطفال بعد الحادث الذي وقع قبالة شواطئ مقاطعة ريوا في غرب البلاد.

وأضاف المسؤول "كان في المركب 74 شخصا وقد نجا 62 من الحادث وقضى 11 والبحث لا يزال جاريا عن شخص أخير".

وكان الزورق السريع متجها إلى تانجونغ بيناناغ في جزر ريوا عندما انقلب بعيد إبحاره من ميناء تمبيلاهان الواقع على مسافة 198 كيلومترا في مقاطعة مجاورة.

وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث على ما أوضح المسؤول.

وأشار إلى أن عدد المفقودين قد يرتفع لعدم معرفة العدد المحدد للركاب على متن الزورق.

وتشهد إندونيسيا وهي أرخبيل يضم حوالى 17 ألف جزيرة حوادث بحرية بانتظام.

في العام 2018، قضى أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبّارة في إحدى أعمق البحيرات العالم، على جزيرة سومطرة.