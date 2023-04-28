وفاة مواطن متأثراً بجراحه إثر حادث دعس في رام الله

وطن: توفي مواطن (61 عاماً) من قرية دير السودان شمال مدينة رام الله اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته في حادث دهس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة ، أنه قبل أيام تعرض مواطن لعملية دعس اثناء شجار عائلي في القرية و نقل على إثرها إلى مستشفى الإستشاري في رام الله لتلقي العلاج.

وأعلن الأطباء عن وفاته، حيث تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى القرية لحفظ الأمن والسلم الأهلي فيها .

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات أصولاً .