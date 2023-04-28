وزير خارجية إيران يزور حدود فلسطين المحتلة مع لبنان ويلتقي "نصر الله"

وطن: زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حدود فلسطين المحتلة مع لبنان ، حيث التقى عدد من الجنود اللبنانيين، على هامش زيارته إلى بيروت، التي انطلقت الأربعاء.

وأظهر مقطع فديو عبد اللهيان وهو بصدد التحدث مع جنود لبنانيين على الحدود مع الأراضي المحتلة، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "الوزير شوهد يتلقى تفسيرات أثناء مراقبة المنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة".

وجاءت هذه الزيارة إلى الحدود مع الأراضي المحتلة، بعد ساعات من لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث "بحث معه أهم القضايا المتعلقة بالمقاومة والتحديات السياسية التي يواجهها لبنان والمنطقة"، بحسب "إرنا".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بمنطقة مارون الرأس الحدودية، عن دعم بلاده للمقاومة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه قال لنصر الله إن "المقاومة في لبنان وفلسطين تعيش أقوى مراحلها".

وصرح عبد اللهيان أن إيران "وقفت بجانب لبنان في أيامه الصعبة"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان أثبتت أن الصهاينة يعرفون فقط لغة القوة، المقاومة هي أفضل خيار يضمن الأمن و الهدوء"، على حد قوله.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، إلى بيروت، حيث التقى بنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، كما اجتمع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان في استقبال عبد اللهيان في المطار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، والسفير الإيراني مجتبى أماني، والنائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي ووفد من “تجمع العلماء المسلمين”.

