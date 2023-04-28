تشواميني يقترب من الرحيل عن ريال مدريد وليفربول يترقب

وطن: لا يمانع مسؤولو ريال مدريد التخلي عن أوريلين تشواميني لاعب خط الوسط، في ظل اهتمام الميرنغي بالتعاقد مع جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب موقع "فيتشاخيس"، فإن ذلك يأتي بالرغم من دفع ريال مدريد لـ 100 مليون يورو في الانتقالات الماضية، لضم تشواميني من موناكو، إلا أن سبب عدم ممانعة النادي لرحيل يأتي لفشله في إثبات نفسه، حتى في ظل مغادرة كاسيميرو.

ويبدو أن الفرصة باتت مواتيةً من عدة جوانب أمام ليفربول لتجديد مطاردته لتشواميني حيث كان الميرنغي يسعى للتعاقد معه صيف 2022، إلا أنه خسر السباق لصالح ريال مدريد.

ووجّه ليفربول أنظاره بعد ذلك إلى بيلينجهام، إلا أن التقارير تشير إلى صرفه النظر عنه بسبب سعره الباهظ.

وفي ظل تلك الظروف، فإن تشواميني سيمثّل خياراً ثانياً ممتازاً لليفربول، لاسيما بعدما كان قد تنازل عن فرصة الحصول على خدماته في الميركاتو السابق.