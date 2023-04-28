وصول حافلات إجلاء الطلبة الفلسطينيين والجالية من السودان إلى مصر

وطن: أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة وأبناء الجالية الفلسطينية في السودان، إلى جمهورية مصر عبر معبر أرقين الحدودي.

ويتوجه 194 مواطنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم التالية.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح إجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية، من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر.