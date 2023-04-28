جيش الاحتلال يعلن نيته هدم منزل الأسير الجريح كمال جوري

وطن: اعلن جيش الاحتلال نيته هدم منزل الأسير الجريح كمال جوري من مدينة نابلس.

ويتهم جيش الاحتلال جوري بتنفيذ عملية "شافي شومرون" والتي أسفرت عن مقتل احد جنوده في شهر تشرين الاول الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد قرر في وقت سابق تدمير منزل الاسير أسامة الطويل الذي شارك في العملية، حسب زعم جيش الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المطلوبين أسامة الطويل (22 عاما) وكمال جوري (22 عاما) في شهر شباط الماضي بعد اقتحام واسع لمدينة نابلس، وهما اللذان تتهمهما قوات الاحتلال بتنفيذ عملية مستوطنة "شافي شمرون" قرب قرية دير شرف غرب المدينة في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل الجندي الإسرائيلي عيد باروخ.