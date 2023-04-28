إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

وطن: أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال خلال مسيرات أسبوعية انطلقت ضد الاستيطان في كفر قدوم وبيت دجن وبيتا وقريوت والمغير.

أفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في مسيرة كفر قدوم وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

كما قامت قوات الاحتلال بتحطيم معدات طاقم تلفزيون فلسطين بينها الكاميرات.

كما اندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، ضمن احتجاجات وتظاهرات اسبوعية تنظم هناك رفضا للاستيطان حيث اقام الاحتلال بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.

وفي قريوت جنوب نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، اطلق الجنود خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المواطنين ولاحقوهم، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بحالات اختناق.