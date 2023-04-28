أوروبا تستورد النفط الروسي عبر الهند

وطن: أظهرت بيانات اقتصادية لشركة كبلر للاستشارات استمرار تدفق الوقود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي رغم الحظر المفروض على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المنقولة عبر البحر في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة كبلر القول إن الهند تستورد النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة، ثم تعيد تصدير الوقود إلى أوروبا خلال الشهر الحالي، الذي شهد شراء الهند كميات قياسية من الخام الروسي.

وقال فيكتور كاتونا كبير محللي قطاع النفط في شركة كبلر إن النفط الروسي وجد طريقه مجددا إلى أوروبا رغم كل العقوبات، وأصبحت صادرات الوقود الهندية إلى الغرب نموذجا جيدا لذلك… ومع استيراد كميات قياسية من النفط الخام الروسي أصبح تصدير الوقود إلى أوروبا أمر حتمي”.

وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية، اليوم الجمعة، أن الهند استوردت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، حجما قياسيا من النفط الخام الروسي بلغ نحو 3ر6 مليون طن.

وبحسب البيانات المنشورة، اشترت الهند 3ر6 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ 6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتةً إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 48ر1 مليون برميل إلى 55ر1 مليون يوميا، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من إنفاقها بنسبة 3ر3% على النفط الروسي في شهر شباط/فبراير، أكثر مما أنفقته في الشهر السابق والذي سجل 35ر3 مليار دولار.

كما احتلت روسيا المرتبة الأولى بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير بحصة بلغت 4ر27 %، وجاء العراق في المرتبة الثانية (8ر15%) وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث (5ر15%) وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 9ر8%) والكويت (5ر7%).