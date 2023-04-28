"لييج" البلجيكية تتهم تل أبيب بـ"الفصل العنصري" والفلسطينيون يشيدون بقرارها

وطن:قررت بلدية مدينة لييج البلجيكية، قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال، وجميع مؤسساتها العامة والخاصة، بسبب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لتعد لييج المدينة الأوروبية الثالثة بعد أوسلو، عاصمة النرويج، ومدينة برشلونة الإسبانية، التي جمدت علاقتها مع تل أبيب، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.

إذ اتهم الاقتراح، الذي قدمه حزب العمال البلجيكي ووافق عليه مسؤولو المدينة، حكومة الاحتلال بإدارة نظام "فصل عنصري واستعمار واحتلال عسكري" في فلسطين.

ودعا حزب العمال البلجيكي إلى تعليق جميع العلاقات مع الاحتلال حتى تتخذ إجراءات لإنهاء ما وصفته بـ"الانتهاكات المنهجية" لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الاقتراح تحديداً إلى النكبة، عندما أُجبِر 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم في عام 1948، وحقهم في العودة إلى منازل أجدادهم، وسرد أمثلة عديدة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

ويُعَد القرار رمزياً إلى حد كبير؛ لأنَّ المدينة البلجيكية ليست لها صلات رسمية بإسرائيل.

مقاطعة أوروبية

بالإضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة وطنية لسلع الاحتلال المُنتَجَة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حثّ الاقتراح المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم على اتباع خطى برشلونة وأوسلو ولييج.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت العاصمة النرويجية أوسلو أنها ستوقف التجارة في السلع والخدمات القادمة من المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وغيّرت المدينة الإسكندنافية سياسة المشتريات الخاصة بها لاستبعاد الشركات التي تساهم في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.