حكومة الاحتلال بصدد شرعنة 70 بؤرة استيطانية "بعلم الأميركيين"

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة ان الحكومة الاسرائيلية ستباشر في الاسابيع المقبلة بإجراءات لمخطط شرعنة 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربي، إضافة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا المخطط نوقش خلال اجتماع "شبه سري" عُقد في القدس، بداية الأسبوع الحالي، وأن المخطط يشمل عددا غير مسبوق من البؤر الاستيطانية العشوائية، التي توصف بـ"الاستيطان الشبابي"، التي سيتم شرعنتها استنادا إلى "قرار الكابينيت الذي بموجبه ستتم المصادقة على الاستيطان الشبابي كلّه".

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع أنها تدرك أنه ستكون هناك معارضة لمخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، وزعمت هذه المصادر أن "التعهد (الإسرائيلي) خلال مؤتمر العقبة بعدم البناء في الضفة الغربية لا علاقة له مع الواقع، لأن القرار بالتسوية اتخذته الحكومة قبل المؤتمر. كما أن المستوطنات هي بمثابة توسيع لمستوطنات قائمة. والجميع كانوا ضالعين في هذا الحدث، والأميركيون يعلمون بهذا القرار أكثر مما يعلمون به في البلاد"، وفق ما نقت الصحيفة عنهم.

وهناك عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى التي لن تتم شرعنتها في إطار هذا المخطط، بادعاء وجود تعقيدات حول مكانة الأرض التي اقيمت عليها تلك البؤر الاستيطانية، مثل أنها أراض بملكية خاصة فلسطينية أو أن دولة الاحتلال لم تصادرها لتعلن عنها أنها "أراضي دولة"، علما أن جميع المستوطنات في الضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة أو في أراض صادرها الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن يشاي مرلينغ، مدير عام دائرة الاستيطان التي تعمل من خلال الهستدروت الصهيونية العالمية ووزارة الاستيطان، قوله حول البؤر الاستيطانية التي لم تكن ضمن مخطط شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، بأن "الحكومة ستقرر المصادقة عليها لاحقا".

وسيتم نشر قائمة البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستبدأ إجراءات شرعنتها خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد ذلك مباشرة "سيكون بإمكان البؤر الاستيطانية البدء بالارتباط بالبنية التحتية الحيوية الرسمية.

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن الاسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، خلال الاجتماع إن الحكومة تعتزم دفع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية التي سيتم شرعنتها.

وأضاف أن "هدفنا فرض الاستيطان الشبابي كحقيقة تم تسويتها. ومديرية الاستيطان تعمل ليل نهار من أجل تطوير الاستيطان، سواء في البناء أو البنية التحتية".

يشار إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إلا أن سموتريتش اعتبر أن المستوطنين بالمستوطنات المقامة في الضفة "لا يساوون أقل (من السكان داخل إسرائيل)، ونحن لا نوافق بأي شكل على تقبل هذا الإهمال الذي ساد منذ سنين في البنية التحتية والشوارع وفي أي شيء".

واضاف : "نحن نعمل من أجل نشر بنية تحتية – كهرباء وشوارع وسنستمر معا في تسوية الاستيطان الشبابي. والدولة تعتزم تطوير الاستيطان وجلب نصف مليون ساكن آخر إلى يهودا والسامرة".

وأضافت الصحيفة أن فرق عمل من وزارات مختلفة تعمل من أجل زيادة نجاعة شرعنة البؤر الاستيطانية بأسرع ما يمكن، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن مصادرة أراض في الضفة، خاصة وأن الكثير من هذه البؤر الاستيطانية العشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة أو أراض غير مصادرة.

وتابعت الصحيفة أن "الحكومة تتطلع إلى تسوية الغالبية العظمى من الاستيطان الشبابي، وعددها بالعشرات، خلال سنتين أو ثلاث".

(المصدر- عرب 48)