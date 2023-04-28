الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه لليوم السادس على التوالي

وطن: يواصل الأسير الكفيف والمريض عز الدين عمارنة من بلدة يعبد غرب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم السادس على التوالي.

وأعلن عمارنة، الأحد الماضي شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال شقيق الأسير، حسن عمارنة، إن حالته الصحية صعبة، ويعاني مشاكل صحية متعددة مثل تقرح في المعدة والأمعاء، وارتفاع في ضغط الدم، وتورم في الساقين.

وطالب عمارنة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن شقيقه.