اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية... والمرأة العاملة في بلادنا؟

كتب: د.عقل أبو قرع

يصادف اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان من كل عام، اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إذ يتم الاحتفال به بدأ من عام 2003 وبإقرار من منظمة العمل الدولية، من اجل تسليط الضوء على الحوادث والاصابات والامراض المهنية والعمل على اتخاذ الاجراءات المشاركة في بناء ثقافة وقائية في مجال السلامة والصحة في للتحفيز على خلق بيئة عمل صحية، إضافة إلى الإجراءات التي بدورها تشكل الإرشادات والتعليمات المهنية بالأخص للفئات الاكثر تضررا من الظروف غير الصحية في بيئة العمل، ومن هذه الفئات المرأة العاملة.

وفي هذا اليوم، من المهم التأكيد على اهمية توفير المعلومات الصحيه من اجل الحفاظ على بيئة العمل الصحية والسليمة، وفي بيئة العمل، قد تتعرض العاملة أو العامل الى مواد كيميائية متعددة، وقد يكون للتعرض لهذه المواد آثار لحظية وآثار بعيدة المدى، على شكل أمراض مزمنة، قد تسبب الموت، إذ يتوفى سنويا حوالي مليونين من العمال نتيجة امراض المهنة المختلفة.

وفي بلادنا، تتعرض النساء العاملات الى المواد الكيميائية في مواقع العمل، إذ يمكن ان تتعرض العاملات في الزراعة وهن الاغلبية في بلادنا، الى المواد الكيميائية، من مبيدات ومن اسمدة ومن هرمونات متعددة الاستعمالات، او ان تتعرض العاملات والعاملين في المصانع الى المعادن الثقيلة والمركبات العضوية، او ان يتعرض عمال البتروكيماويات الى البنزين ومشتقاته، او ان يتعرض عمال المطابع والعاملين في دمغ الذهب الى المواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعات.

كما يتعرض العاملون في الصناعة الدوائية والغالبية من النساء الى مواد كيميائية مختلفة، او حتى ان تتعرض عاملات الصناعات الغذائية الى المذيبات والمضافات والملونات والمواد الحافظة وما الى ذلك، وبدون شك فإن التعرض الى هذه الكيماويات، وان تم بشكل غير آمن، أو ن لم تلتزم العاملات بأجراءات السلامة والوقاية والفحوصات قبل وبعد التعرض لهذه المواد الكيميائية، سوف يكون له آثار سيئة على العاملة وعلى عائلتها وعلى بيئة العمل.

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ينص قانون العمل الفلسطيني بوضوح، على ضرورة توفر إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل بيئة العمل، وبأن تكون التعليمات بخصوص هذه الإجراءات واضحة للعيان لكل من يتواجد في بيئة العمل، وان تتوافر المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية وللحماية الشخصية في حال تتطلب العمل ذلك، وينص القانون كذلك على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الروتينية الدورية وحسب طبيعة ومدة العمل.

وهناك خصوصية يجب التركيز عليها للمرأة العاملة في قانون العمل الفلسطيني، إذ يشير القانون الى تحديد الأعمال الخطيرة المحظورة على المرأة العاملة القيام بها وبعدم إجبارها على ذلك، وكذلك هناك نص قانوني يحدد طبيعة الأعمال التي تستطيع النساء عملها ليلا، وعلى حظر بعض الأعمال على النساء الحوامل والنساء المرضعات والمربيات للأطفال.

وإذا كان القانون ينص بوضوح ويشدد على أهمية الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة المهنية، فإن تكرار الإصابات وتعددها، يدلل على إهمال قواعد السلامة المهنية وعدم الالتزام بتطبيق إجراءاتها في بيئة العمل في فلسطين.

ولكن وربما الأخطر حين يتعلق الأمر بالسلامة والصحة المهنية للمرأة العاملة، هي تلك الإصابات او الإمراض المزمنة والخطيرة والتي تنتج عن التعرض المتواصل لمواد، سواء أكانت كيميائية او بيولوجية او إشعاعية او حتى فيزيائية، وبشكل قليل، بحيث لا تظهر الآثار الآنية للتعرض لها، ولكن ومع مرور الزمن ، تظهر على المرأة نفسها أو على أجنتها وأطفالها..

ومن بين الأمراض والمشكلات الصحية التي تظهر نتيجة لما سبق؛ السرطان والتشوهات الخلقية والأمراض العصبية والآثار المترتبة على ذلك، وربما من الأمثلة على ذلك التعرض المتواصل للمبيدات الكيميائية للعاملات في قطاع الزراعة، والتعرض الى المعادن الثقيلة والمركبات العضوية للعاملات في مجال الصناعات الكيميائية والغذائية والأدوية، وكذلك التعرض المتواصل للضجيج للعاملات في صناعة الغزل والنسيج ومشاغل الخياطة.

تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، يجب القيام بخطوات عملية في اتجاه منح المرأة العاملة حقوقها أبرزها توفير بيئة عمل آمنة، تتعلق باتخاذ إجرءات السلامة العامة، ويجب أن يكون الزخم الإعلامي المتناول لواقع المرأة العاملة بهذا الاتجاه.