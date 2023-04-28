اصابات خلال تصدي المقاومين لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين

وطن: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، والوحدات الخاصة (مستعربون)، مدينة ومخيم جنين، ظهر اليوم الجمعة، حيث تصدى لها المقاومون واندلعت مواجهات واشتباكات اصيب خلالها عدة مواطنين برصاص الاحتلال، وبشظايا الرصاص.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات شدية سمعت في المخيم خلال التصدي لقوات الاحتلال التي منعت سيارات الاسعاف من دخول المخيم، لافتة الى ان التيار الكهربائي انقطع عن عدة احياء خلال ذلك.

وأصيب طفل بشظايا رصاص الاحتلال، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال احد طواقم الاسعاف الفلسطينية ما ادى لاصابة ثلاثة من افراد الطاقم بشظايا الزجاج الذي تطاير اثر استهداف الجيش مركبة الاسعاف التي كانوا فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال يحيى السعدي نجل الأسير القيادي بالجهاد الإسلامي، ابراهيم السعدي ، واخلت سبيل 3 شبان اعتقلهم برفقته قبيل انسحابها من المدينة.

هذا وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة والمخيم كما افادت مصادر محلية