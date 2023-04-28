د.مصطفى البرغوثي يرحب بقرار مدينة أوسلو مقاطعة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية

وطن: رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار مجلس العاصمة النرويجية أوسلو مقاطعة منتجات وخدمات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية والشركات العاملة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واعتبر ذلك القرار انجازا جديدا لحركة مقاطعة نظام الاحتلال الأبرتهايد الإسرائيلي يؤكد احترام القوانين الدولية المناهضة للاحتلال و التمييز العنصري.

و أكد البرغوثي في تصريح صحافي أن ممارسات الحكومة الفاشية الإسرائيلية كشفت وعرت بصورة غير مسبوقة الطابع العنصري لمنظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية.

وأكد وجود تحولات إيجابية على الصعيد الشعبي في معظم دول العالم لصالح القضية الفلسطينية، ما يمثل ضغطا متصاعدا على الحكومات والبرلمانات والمجالس البلدية لفرض العقوبات على نظام الاحتلال الأبرتهايد الإسرائيلي.