"الخارجية" تعلن اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية بالسودان إلى جدة

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن الدفعة الثانية من طلبتنا والمواطنين الذين غادروا بورتسودان، وتضم العدد الأكبر من الطلبة الفلسطينيين العسكريين بإشراف الملحق العسكري الفلسطيني، وصلت اليوم الجمعة إلى جدة، بواسطة البواخر السعودية.

وأضاف السفير الديك، في بيان صحفي، أنه كان في استقبال الدفعة الثانية قنصل فلسطين العام في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا.

وتابع أن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت قبل قليل أيضا بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة.

(المصدر- وفا)