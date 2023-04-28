"اصابع" دولة الكيان و" الموساد" حاضرة في الأزمة السودانية

كتب" راسم عبيدات

ما أن تحققت المصالحة الإيرانية - السعودية بشراكة صينية، والتي مهدت لأن تقترب الحرب على اليمن من نهايتها، وتحدث انفراجة في العلاقة بين اليمن والسعودية، حتى تفجر الصراع في السودان، والذي هو مرشح للتفاقم، بين جنرالات تتصارع على الزعامة والمصالح، وتخدم اجندات خارجية، فالبرهان قائد الجيش من جهة ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد ما يعرف بميليشا " التدخل السريع"، صراع تحركه أمريكا ودولة الكيان وبريطانيا، وتدخلات اقليمية اخرى خليجية وغير خليجية، صراع لا ناقة ولا جمل فيه للشعب السوداني الطيب، الذي يدفع ثمن صراع هؤلاء من دمه وأرضه وخيراته وثرواته وأمنه واستقراره ووحدة أرضه.

تلك القوى المحركة للصراع، لها نفس الأهداف الإستعمارية، في استمرار اضعاف الأمة العربية وتدمير بلدانها وقتل وتشريد أبنائها ونهب خيراتها وثرواتها واحتجاز تطورها، هذه السياسة جرى تطبيقها في العراق وليبيا وسوريا ولبنان، ومن قبلها في الصومال، بتحويل هذه الدول إلى "دول فاشلة" تنهب خيراتها وثرواتها، وتقف على رأس قيادتها، زعامات وقيادات فاسدة وخانعة وذليلة، ليس لها سيطرة على قرارها السياسي، وأن تبقى في موقع الذيلية والتبعية للقوى الإستعمارية،وأرضها تستباح من قبل قوى العدوان، وإن كانت تلك السياسة قد فشلت في تحقيق اهدافها في سوريا عبر الحل العسكري، ولكنها "سوريا" ما زالت تخضع لحصار وعقوبات أمريكية واوروبية غربية اقتصادية ومالية ظالمة.

هذه السياسة الاستعمارية في السودان، بدأت بفصل جنوبه الغني بالنفط عن شماله، ولتبدأ الآن المرحلة الثانية، بتفكيك السودان الى دويلات متناحرة على أساس عرقي ومناطقي، بعد قيامهم بحل الجيش المركزي وتشكيل ميلشيات متناحرة ..لإحداث الفوضى ثم وصولاً إلى التقسيم.

اهتمام دولة الكيان بأوضاع السودان الداخلية وتركيبته السياسية، وسياساته الخارجية، لا ترجع فقط للسنوات الأخيرة، بل كان السودان محط أنظار دولة الكيان واجهزته الأمنية منذ زمن بعيد، إذ أنه شكل خط لوجستي، لتهريب السلاح من ايران إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد قصفت طائرات الكيان الحربية في تشرين أول/ عام 2012، مصنع اليرموك العسكري في العاصمة السودانية، وقالت بأن القصف استهدف شحنات اسلحة ايرانية متطورة، قيل أنها تخص قوى المقاومة في قطاع غزة.

تتخوف دولة الكيان من أن الصراع المحتدم على السلطة بين أصدقائها، الجنرال البرهان الذي جرى توقيع اتفاق التطبيع معه، وحميدتي الذي جاء زاحفاً الى تل ابيب ورجل الموساد، قدم خدمات كبرى لدولة الكيان مباشرة وغير مباشرة عبر الإمارات، أن يطول الصراع، ويطيح باتفاق التطبيع، الذي كان يسعى وزير خارجية دولة الكيان إيلي كوهين أثناء زيارته للسودان في شباط الماضي،أن يجري توقيعه قريباً في واشنطن، علماً بأن السودان قد التحقت بمسار التطبيع الذي شقت طريقه الإمارات العربية، وما عرف بالسلام "الإبراهيمي"،هذا المسار الذي بات يترنح ويتراجع ويضمُر، في ظل فشل ضم السعودية ذات الثقل السياسي والإقتصادي اليه، بعد مصالحتها مع ايران، ولعل التطبيع مع السودان، كان سيشكل تعويضاً عن الفشل في التطبيع مع السعودية.

إن ما يهم دولة الكيان بقاء السودان ضعيفاً ومفككاً، حتى يسهل العمل فيه بحرية وفق مصالحها، ولكن الأكثر أهمية، خروج السودان كلياً من المسار والتحالف المعادي لها، تابع دولة الكيان تطورات الأزمة في السودان ،والصراع الدائر هناك، بشكل حثيث، حتى ان وزير خارجيتها ايلي كوهين بادر لدعوة "أشقائه" البرهان و"حميدتي" الى عقد لقاء بينهما في تل ابيب من أجل عقد تسوية بينهما، وإن كانت الزيارة لم تتم، لكنها تعكس حالة من القلق لدى دولة الكيان، بأن تتطور الأزمة والصراع في السودان،بما يتعارض مع اهدافها ومصالحها ،وهي ترى أي كان الفائز في هذه الحرب، فهو يخدم مصلحتها واهدافها، ويعزز علاقاتها بأثيوبيا التي تقف ضد السودان.

إن التطبيع مع السودان مهم جداً لدولة الكيان، وله عدة أبعاد، فهو يشكل "كي" للوعي العربي والإسلامي، بأن هذه الدولة التي احتضنت القمة العربية بعد هزيمة حزيران عام 1967، ونتج عنها ما يعرف باللاءات الثلاث " لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بدولة الكيان، ها هي يجري اختراقها وتطبع مع دولة الكيان،وتقيم معها العلاقات الدبلوماسية، وكذلك التطبيع مع السودان، سيمكن دولة الكيان من التمدد الى قلب القارة الأفريقية، وتطبيع العلاقات مع دولها، إذ أن هناك دولاً عربية وافريقية، تشكل حاجزاً أمام هذا التمدد، ففي قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة، نجحت الجزائر وجنوب افريقيا، بإلغاء القرار السابق لرئيس الاتحاد بمنح دولة الكيان عضوية مراقب.

يشكل التطبيع رافعة أساسية لنتنياهو، يقدمها كإنجاز لجمهور دولته،وأن أي اخفاق أو تأجيل أو تراجع للتطبيع مع السودان،من شأنه أن يمنع أو يؤجل التمدد لدولة الكيان عربياً وأفريقياً، ولذلك تبدي "إسرائيل" قلقها من ما يحدث في السودان، ويضاف الى ذلك بأن دولة الكيان قلقة من تزايد النفوذ الروسي الصيني الإيراني فيه ،وبأن لا تقود الأزمة الى عودة السودان، لكي تصبح ممراً لوجستياً لنقل السللاح من طهران إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما يشكل السودان من الناحية الاقتصادية، سوقاً اقتصادياً واسعاً وجديداً، ويتيح موقعه الجيواستراتيجي لدولة الكيان "موطىء قدم" على البحر الأحمر، وهذا مهم لها لمتابعة ومراقبة ايران ومحورها، وكشف مخططاتها وأهدافها،وخاصة بأن جزء كبير من تجارتها وسفنها تستخدم هذا الممر المائي.

كما أن هذا التطبيع يمكنها من استهداف مصر دوراً وموقعاً وحضارة ونفوذاً إقليمياً، والضغط عليها وابتزازها في أمنيها القومي والمائي، بعلاقاتها الإستراتيجية مع السودان واثيوبيا، وهي كذلك تريد التخلص من الهجرة غير الشرعية من السودانيين الى كيانها، والتي أوجدت أكثر من 150 ألف مهاجر، يلعبون دوراً في التأثير على هوية الكيان كدولة يهودية.