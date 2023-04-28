الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ83

وطن: يواصل الأسير خضر عدنان (45 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضا لاعتقاله.

وقال نادي الأسير في بيانٍ له، إنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، خاصة أنه يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوصات الطبيّة.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قد أرجأت، أمس الخميس" إعطاء قرارها على الإستئناف الذي قدمه محامي الأسير عدنان للمطالبة بالإفراج عنه، حتّى يوم الأحد المقبل.

وكانت زوجة عدنان، رندة موسى قد تواجدت في المحكمة، وأعلنت اعتصامها داخلها، وتم تهديدها بالاعتقال، ثم إخراجها بالقوة من المكان.