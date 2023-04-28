حمدي فراج يكتب لوطن.. المسح عن الخارطة



هدد جو بايدن رئيس اكبر دولة في العالم، بل رئيس العالم، هدد بمسح كوريا الشمالية (حوالي 30 مليون انسان) عن الخارطة بالسلاح النووي، دون ان يسمع كلمة واحدة من حلفائه "المتحضرين" في أوروبا و "غير المتحضرين" في باقي اطراف العالم، تنتقده على هذا التصريح الوحشي، او تطالبه بسحبه او الاعتذار عنه أو التنصل منه . وكما هو معروف ، فإن أمريكا لا تمزح في هكذا موضوع، إذ سبق وفعلت ذلك في جارة كوريا قبل ان تقسمها الى كوريتين، عندما ضربت مدينتين يابانيتين بالقنابل الذرية وأبادت سكانهما، والحيوان والنبات .

التهديد بالمسح من الخارطة او عن الخارطة، بتنا نسمعه في السنوات الآخيرة في أكثر من مكان في هذا العالم (الخارطة)، سواء بالنووي او غير النووي، فقبل أيام سمعنا مسؤولا روسيا يهدد أوكرانيا بمسحها عن الخارطة (أوروبا) اذا ما انضمت للحلف الأطلسي، و هي التي يناهز عدد سكانها الخمسين مليونا، و على مدار عمر الثورة الإسلامية في ايران قبل خمسة عقود تقريبا ، نسمع تهديدات لـ"إسرائيل" بمسحها بدورها عن الخارطة ، مع التنويه ان ايران لا تمتلك سلاحا نوويا ، و كان وليها الفقيه خامنئي قد صرح ان استخدام مثل هذا السلاح حرام شرعا.

"إسرائيل" بدورها ، و هي تمتلك هذا السلاح بعد ثلاث سنوات فقط على إنشائها ، تنكر عمليا وجود الشعب الفلسطيني ، و هي مقدمة لابادته و مسحه عن الخارطة ، و قد تكرر ذلك مؤخرا على لسان احد وزرائها (بتسلئيل سموتريتش) من على منصة باريسية ، ان الشعب الفلسطيني مجرد وهم تم اختراعه على ارض "إسرائيل" في المئة سنة الأخيرة.

في غمرة هذا التصريح، أحرقت بلدة حوارة. و الغريب في الامر ان كلماته "المسحية" قوبلت بالتصفيق الحاد عدة مرات .

بعد نحو ثلاثين سنة من تفرد أمريكا في تحكمها بالعالم و مقدراته و ثرواته و أمواله وشعوبه وأسواقه ، و حتى جغرافياته ، كما حصل مع ترامب الذي منح القدس ومعها الجولان لـ"إسرائيل"، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على ما يضاهي نصف العالم ، فإنه من البديهي ان نبدأ بسماع مصطلحات وحشية فاشية مرعبة من هذا الغرار ؛ المسح عن الخارطة ، و هناك دول تسهم في مسح حالها عن الخارطة ، نتيجة التخلف كما مع أفغانستان التي تغلق المدارس وتلغي أي وجود للمرأة خارج المنزل ، او نتيجة الاحتراب الذاتي في صفوف العسكر كما يحصل اليوم في السودان، او التآمر المباشر كما مع لبنان العريق الغارق في أزماته المعيشية اليومية و الذي لا يستطيع انتخاب رئيسا له رغم مرور سنة على انتخاباته البرلمانية، او حتى فلسطين التي لها حكومتان و هي لّما تزال محتلة.