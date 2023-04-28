"المفوضية الأوروبية": "إسرائيل" حولت الصحراء إلى جنة.. وردود غاضبة

وطن: لقيت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الاحتلال، تنديدا عربيا وفلسطينيا، بعد أن زعمت أن دولة الاحتلال حولت الصحراء إلى جنة، في إشارة إلى قيام دولة الاحتلال قبل 75 عاما.

وبعثت فون دير لاين، في تسجيل مصور على تويتر، رسالة تهنئة، الأربعاء، ‏بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال، واصفة إياها بأنها "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط".

وتابعت: "قبل 75 عامًا، تحقق حلم بالتزامن مع عيد الاستقلال، وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب ‏اليهودي أخيرًا من بناء منزل في أرض الموعد".‏

وانتقدت أوساط عربية وفلسطينية التصريحات الأوروبية، التي تجاهلت "النكبة" الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني، ومأساته التي بدأت منذ احتلال أرضه.

إذ رفضت وزارة الخارجية تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، واصفة إياها ‏بأنها "غير مناسبة وكاذبة وتمييزية".‏

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن ادعاء المفوضية بأن دولة الاحتلال جعلت الصحراء تزهر، هو خطاب دعائي، يجرد الشعب ‏الفلسطيني من إنسانيته، ويمحوه، ويزيف تاريخه الغني وحضارته، كما أنه يبيض الاحتلال غير الشرعي ونظام الفصل ‏العنصري، ويكرس لإنكار النكبة.‏

من جهتها استنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التصريحات المشينة، وعديمة الحساسية، والمضللة التي تضمنتها تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإسرائيل.

وقالت المبادرة في بيان لها، بأن تفوهات فون دير لين التي تحدثت عن تحويل "الصحراء إلى أرض مزدهرة" عبرت عن انحياز مخز وتبن مطلق للرواية الإسرائيلية الكاذبة حول النكبة وما جرى لفلسطين وشعبها على يد الحركة الصهيونية في عام 1948 من مجازر وحشية وتدمير لأكثر من 520 قرية وبلدة فلسطينية ومن تطهير عرقي أدى لتهجير 70% من الشعب الفلسطيني يمثلون اليوم سبعة ملايين لاجئ محرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين.

وأضافت المبادرة في بيانها أن "تصريحات فون دير لاين تتعارض وتتناقض مع الالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومناهضة الاحتلال والعنصرية البغيضة" مطالبة الاتحاد الأوروبي بسحب تصريحات فون دير لاين والاعتذار الفوري عنها للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن صدورها.