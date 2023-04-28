حركة المبادرة الوطنية تستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية وتطالب الاتحاد الاوروبي بسحبها والاعتذار عنها

وطن: استنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التصريحات المشينة، وعديمة الحساسية، والمضللة التي تضمنتها تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإسرائيل.

وقالت المبادرة في بيان لها، بأن تفوهات فون دير لين التي تحدثت عن تحويل "الصحراء إلى أرض مزدهرة" عبرت عن انحياز مخز وتبن مطلق للرواية الإسرائيلية الكاذبة حول النكبة وما جرى لفلسطين وشعبها على يد الحركة الصهيونية في عام 1948 من مجازر وحشية وتدمير لأكثر من 520 قرية وبلدة فلسطينية ومن تطهير عرقي أدى لتهجير 70% من الشعب الفلسطيني يمثلون اليوم سبعة ملايين لاجئ محرومين من حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين.

وقالت المبادرة "إن وصف فون ديرلاين لإسرائيل بالديمقراطية يتجاهل كونها صاحبة أطول احتلال في التاريخ الحديث و طابعها العنصري البغيض، الذي يتجسد في أسوأ نظام أبرتهايد عنصري في تاريخ البشرية أفرز حكومة فاشية يتربع على سدتها فاشيون مثل بين غفير وسموتريتش".

وأضافت المبادرة أن تصريحات فون دير لاين "تمثل تمجيدا لنظام الاحتلال والأبرتهايد والعنصرية، وفي الوقت الذي تتباكى فيه على القانون الدولي وحقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم".

و قالت أن السياسات الإستعمارية الدولية جعلت الشعب الفلسطيني ضحية تدفع ثمن ما ارتكب من جرائم اللاسامية والهولوكوست في أوروبا نفسها.

وأضافت المبادرة في بيانها أن "تصريحات فون دير لاين تتعارض وتتناقض مع الالتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ومناهضة الاحتلال والعنصرية البغيضة" مطالبة الاتحاد الأوروبي بسحب تصريحات فون دير لاين والاعتذار الفوري عنها للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن صدورها.