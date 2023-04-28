الاحتلال يمدد خفض ضريبة "البلو" ما يقلص ارتفاع أسعار الوقود

وطن: وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، مرسوما لخفض ضريبة البلو التي تفرض على المحروقات بـ 45 أغورة لليتر البنزين حتى نهاية أيار/مايو المقبل، علما ان سموتريتش كان قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تخفيض ضريبة البلو بـ58 أغورة خلال الشهر الحالي.

ومن دون توقيع مرسوم تخفيض ضريبة البلو، فان سعر ليتر البنزين أوكتان 95 كان سيرتفع من 6.81 شيكلا إلى حوالي 7.5 شيكل، بحلول مطلع الشهر المقبل. وبناء على هذا المرسوم فان سعر ليتر البنزين سيرتفع إلى حوالي 7 شيكل. وستعلن وزارة الطاقة الاسرائيلية عن السعر النهائي لليتر البنزين يوم الأحد المقبل.

واعترض مسؤولون في وزارة مالية الاحتلال على تمديد تخفيض ضريبة البلو، على خلفية تراجع دخل خزينة الدولة من الضرائب، الذي يتسبب بزيادة العجز في ميزانية الدولة. وبحسبهم، فإن الخزينة خسرت في نيسان/أبريل الحالي 130 مليون شيكل بسبب تخفيض ضريبة البلو، وأن الخسارة في أعقاب تمديد التخفيض الشهر المقبل ستكون 50 مليون شيكل أخرى. إلا أن رفع أسعار البنزين كان سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر غلاء الأسعار وزيادة التضخم.

وأنهت وزارة الطاقة، أمس، حساب التغيرات في أسعار النفط في منطقة حوض البحر المتوسط ومعدل سعر صرف الدولار في الأيام الخمسة الأخيرة من أجل تحديد سعر ليتر البنزين الجديد، وتشير التقديرات إلى أن السعر سيرتفع بنحو 25 أغورة لليتر، ويتوقع أن يرتفع إلى 7.15 شيكل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة.

(المصدر- عرب 48)