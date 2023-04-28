الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" يوافقان على تمديد الهدنة لـ 72 ساعة إضافية

وطن: أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد دقلو "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان موافقتهما على تمديد الهدنة بناء على طلب الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية.

وتم تمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "تتقدم قيادة الدعم السريع بوافر الشكر والتقدير لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية بوافر الشكر والتقدير على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات انسانية آمنه للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الاجلاء".

وأضاف البيان: "شكر خاص لكل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد".

وأكمل: "التزاما من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، نعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس 27 أبريل 2023".

وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بشروط الهدنة الانسانية تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل اجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، ونود أن نلفت الانتباه الى وجود أكثر من مركز لاتخاذ القرار داخل قيادات القوات المسلحة الانقلابيين و فلول النظام البائد مما تسبب في تضارب قراراتهم وانعكس ذلك في عدم الالتزام بشروط الهدنة الانسانية والهجوم المتواصل على معسكرات قواتنا والاحياء السكنية بالطائرات والمدافع".

واستطرد: "نؤكد لمواطنينا الأعزاء اننا سنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من فترة الهدنة لتقديم المساعدات الممكنة التي من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهلهم".

وكان الجيش السوداني قد أكد قبيل إعلان "الدعم السريع" عن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه: "بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".

وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر".

(المصدر: RT )