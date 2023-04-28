قتيلان بهجمات على مدن أوكرانية استهدفت أيضاً العاصمة كييف

وطن: أفاد مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، بأن ضربات صاروخية روسية استهدفت مدنا أوكرانية عدة ليلا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل في مدينة دنيبرو في وسط البلاد الشرقي.

وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف على تلغرام إن الصواريخ "تسببت بمقتل مدنيين مجددا في دنيبرو".

وذكرت بلدية كييف عبر تلغرام أن الدفاعات الجوية في العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسيا ليل الخميس- الجمعة.

وأضافت بلدية العاصمة في منشور على تلغرام: "وفقا لبيانات أولية، تم تدمير 11 صاروخ كروز في سماء كييف. وبالإضافة إلى الصواريخ، تم إسقاط طائرتين مسيرتين".

وفي أومان البالغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة في وسط البلاد أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام أوكرانية مبنى سكنيا تعرض لأضرار جسيمة مع ركام على الأرض.

وقصفت روسيا خلال الشتاء مدنا ومنشآت اوكرانية، إلا أن الضربات الكثيفة كهذه كانت قليلة في الأشهر الأخيرة.

ويدور الجزء الأكبر من المعارك راهنا في شرق البلاد للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية ولا سيما مدينة باخموت التي باتت شبه مدمرة.

(المصدر- سكاي نيوز)