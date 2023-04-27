بن غفير يلوّح بالاعتقالات الإدارية بحجة "محاربة الجريمة" في الداخل المحتل

وطن: أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، توجيهات لشرطة الاحتلال، بالاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية، بحجة "محاربة الجريمة" المستشرية في المجتمع العربي في الداخل المحتل، معتبرا أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم على غرار ما اسماه "محاربة الإرهاب بالضفة المحتلة"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده بن غفير مع المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، مساء الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين في جهاز الشرطة، لبحث تعامل شرطة الاحتلال مع جرائم القتل التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، علما بأن جرائم القتل حصدت أرواح نحو 55 شخصا بينهم 3 نساء.