واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة السودان في 48 ساعة.. تحسن الوضع مُستبعد

وطن: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الخميس، أن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وأن على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.

وقالت جان-بيير إن الإدارة الأمريكية قلقة من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وأن الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين بصورة مبدئية، لأن تحسن الوضع أمر مستبعد.

وجاء ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الخميس، إن عدداً فقط من الأمريكيين يسعون لمغادرة السودان.

وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر :"نعمل عن كثب مع وزارة الخارجية لتحديد عدد الأمريكيين الذين يريدون مغادرة السودان".

وأضاف "حتى الآن، المؤشرات التي لدينا هي أن هذه الأرقام صغيرة نسبياً. ومع ذلك، فإننا ندرك إمكانية تغير ذلك بسرعة".