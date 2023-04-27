نحو 200 ألف مستوطن يتظاهرون لدعم خطة حكومة نتنياهو القضائية

وطن: شارك قرابة 200 ألف مستوطن من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، في مظاهرة نظمت في مدينة القدس المحتلة، تأييدا لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.

وألقى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خطابات شددوا فيها على ضرورة المضي قدما في مخطط الحكومة لـ"إصلاح القضاء".

ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست ومحكمة الاحتلال العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة ، غالي بهاراف - ميارا وكبار المسؤولين في جهاز القضاء، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.

وطالب المتظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.

وتفاوتت التقارير حول عدد المشاركين في المظاهرة، حيث ذهب المنظمون بعيدا بالإعلان عن مشاركة 500 ألف شخص، فيما نقلت القناة 12 عن مصادر في الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص، وسط إجماع على نجاح المظاهرة في استعراض قوة معسكر اليمين.

عرب 48