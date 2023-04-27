السعودية تفرج عن نجل ممثل حماس السابق بعد زيارة وفد للحركة

وطن: فرجت السلطات السعودية، الأربعاء، عن هاني الخضري، نجل القيادي في حركة حماس محمد الخضري، الذي أفرجت عنه نهاية العام الماضي.

وقالت مصادر عائلية، إن الخضري وصل إلى الأردن بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه، حيث يقيم والده وعائلته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت حركة حماس، أن السعودية أفرجت عن ممثلها السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بعد 3 سنوات من الاعتقال.

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في أيلول/ سبتمبر 2019، القيادي الخضري ونجله هاني، ومجموعة أخرى من الفلسطينيين والأردنيين، بتهمة دعم المقاومة.

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بحبس الخضري 15 عاما ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، وتراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاما، ولاحقا خفضت المحكمة حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

ويأتي الإفراج عن الخضري بعد أيام من زيارة وفد من قيادة حركة حماس للسعودية، يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وضم خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وآخرين من أعضاء المكتب السياسي لأول مرة منذ سنوات.