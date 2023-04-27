الشعبيّة تُدين تصريحات رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة وتصفها بـ"الإجراميّة والمنحازة للكيان الصهيوني"

رام الله - وطن: أدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين بأشدّ العبارات تصريحات رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة "أورسولا فون دير لاين" التي هنّأت فيها "الكيان الصهيوني" بما يُسمّى عيد "استقلاله" الخامس والسبعين، واصفةً هذه التصريحات بالإجراميّة والمنحازة للكيان الصهيوني.

وعدّت الجبهةُ في بيان وصل وطن نسخة عنه "أنّ هذه التصريحات المَشينة التي تضمّنت تهنئةً للكيان على جريمته التي ارتكبت بحقّ الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى اختلاق الأكاذيب واستخدام العبارات التمييزيّة؛ تثبت مجدّدًا بأنّ الاتحاد الأوروبي شريكٌ للكيان الصهيوني في عدوانه واحتلاله، وأنّه أحد كبار المساهمين في تأسيس هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني العنصري ونكبة الشعب الفلسطيني، وستظلُّ يده - كما الكيان - ملطخةً بدماء شعبنا الفلسطيني على مدار 75 عامًا."

وشدّدت الجبهةُ أن "تصهين بعض مسؤولي الاتّحاد الأوروبي والقوى اليمينيّة الأوروبيّة الغربيّة ودفاعها المستميت عن الرواية الصهيونية، وتشريعها لجرائم الكيان الصهيوني واحتلاله وعدوانه وجرائمه، لا يشير إلى حقيقة وجود حالة رفضٍ كبيرةٍ للاحتلال، وحتى لانحياز الاتحاد الأوروبي للكيان من داخل البرلمان الأوروبي نفسه، إضافةً لتصاعد أنشطة المقاطعة والرفض للكيان داخل أوروبا."

ودعت الجبهةُ الاتحاد الأوروبي لـ"الاعتذار لشعبنا على مسلسلٍ طويلٍ من الانتهاكات والممارسات واستمرار دعمه غير المحدود للكيان بالمال والسلاح، ومنحه الحصانة والإفلات من جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحقّ الشعب الفلسطيني، مؤكّدةً أن مسؤولية البرلمانيين الأوروبيين والقوى التضامنية المساندة لشعبنا إدانةُ هذه التصريحات، وفضح هذا السلوك، والتصدي لهذه السياسة المنحازة للكيان."

وختمت الجبهةُ بيانها بالتأكيد على "أن الاحتلال باطلٌ وغيرُ شرعي، وأنّ فلسطين من نهرها إلى بحرها هي وطنُ الشعب الفلسطيني الذي لم ولن يحيد عنه، مهما تكالبت عليه كلُّ القوى المتصهينة في العالم."