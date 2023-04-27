الجامعة العربية الأمريكية ووزارة الصحة توقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة الطب

وطن: وقع رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة لتدريب طلبة الطب البشري في الجامعة داخل مرافق وزارة الصحة.

وتهدف الاتفاقية لتدريب طلبة الطب البشري بالمرحلة السريرية بمستوى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من الجامعة العربية الأمريكية، داخل مرافق الوزارة (مستشفى جنين الحكومي، مستشفى طوباس التركي الحكومي، مستشفى طولكرم الحكومي).

وتعمل الجامعة العربية الأمريكية حالياً على بناء طابقين في مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين من أجل توفير التدريب لطلبة التخصصات الطبية في الجامعة العربية الامريكية.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة "إن التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية يهدف لتعزيز قدرات طلبة التخصصات الطبية بالتدريب العملي اللازم، من أجل صقل قدراتهم للعمل في مجال تقديم الخدمات العلاجية، ونحن حريصون دائماً على توفير ما يلزم من أجل تطوير خدمات العلاج والرعاية بكل ما يتعلق بها من كوادر ومعدات وبنية تحتية وتعزيز قدرات بشكل مستمر".

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري على أهمية الاتفاقية التي وقعت بين الجامعة والوزارة، مضيفاً أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور التكاملي بين الطرفين، وأن الجامعة توفر التعليم الطبي لطلبتها والوزارة توفر التعليم السريري والامتياز للطلبة في مرافقها الصحية، حيث تعمل الجامعة على توفير كل ما يلزم من أجل تطوير قدرات الطلبة وإثراء معرفتهم في مختلف التخصصات.

وحضر حفل التوقيع كلا من، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور براء عصفور، ومدير العلاقات العامة الدكتور فادي جمعة، ومن وزارة الصحة وكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ الدكتور معتصم محيسن، ومستشار الوزيرة الاستاذ نزار مسالمة، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية الأستاذ حاكم صلاحات، ورئيس وحدة التعليم الصحي والبحث العلمي الدكتور عبد الله القواسمي، ورئيس وحدة الشؤون القانونية الأستاذة أروى التميمي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ أنس الديك، والمستشار القانوني الأستاذ نظام رمضان.