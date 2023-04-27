إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان

وطن: أعلنت البحرية الأميركية الخميس أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقرّه البحرين، في بيان "احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان" مضيفًا أن "على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا" عنها.

وأفاد التلفزيون الإيراني اليوم الخميس بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت سفينة تحمل علم جزر مارشال، لافتا إلى أن سبب احتجاز السفينة هو قيامها بمخالفات.

هذا وذكرت وسائل إعلام أن السفينة تنقل على متنها حمولة أمريكية.

من جهتها، قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان.

وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".

وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.