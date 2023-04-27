انقطاع الكهرباء بمناطق واسعة في دولة الاحتلال

وطن: قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء دولة الاحتلال اليوم، الخميس. وبين المدن التي قطعت الكهرباء عنها (تل أبيب، الخضيرة، بيتاح تيكفا، رمات غان، ريشون لتسيون، عكا، طبرية وغيرها) ويشتبه بأن انقطاع الكهرباء جاء في أعقاب هجوم سيبراني.

وانقطعت الكهرباء بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها.

ونفى مدير شركة الكهرباء إمكانية انقطاع الكهرباء بهذا الشكل الواسع على إثر هجوم سيبراني. وقال للإذاعة العبرية العامة "كان" إن "محطة توليد الكهرباء في حيفا توقفت عن العمل، وعلى ما يبدو بسبب ضغط زائد. ونحن نؤمن أن الكهرباء ستعود إلى أالمناطق بعد ربع ساعة. وشبه مؤكد أن هذا ليس بسبب هجوم سيبراني". وبعد ذلك عاد التيار الكهربائي لقسم من المدن.

وتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحامات مرور كبيرة في تل أبيب في عدة مفترقات طرق.

كذلك تسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات.

وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، نشر قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" في تلغرام: "هل العتمة جميلة، يا إسرائيل؟ هل لديكم كهرباء؟ هل هذا الهجوم جيد؟ هل تريدون المزيد؟ هل تريدون تعطيل الإنترنت والاتصالات؟ مهاجمة الكهرباء كان لمجرد التسلية".