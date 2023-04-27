الإغاثة الزراعية تنتخب المهندس سلام الزاغة رئيساً لمجلس إدارتها

انتخب أعضاء مجلس إدارة الإغاثة الزراعية المهندس سلام الزاغة رئيسا لمجلس إدارتها، خلفا للراحل حسام أبو فارس وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إذ كان يشغل الزاغة سابقا عضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورة و أمينا للصندوق في الدورة الأخيرة.

وعمل الزاغة كمستشار مؤهل في قطاع الطاقة الكهربائية من قبل نقابة المهندسين، ويقدم خدمات استشارية إذ يعمل منذ ديسمبر/ كانون أول 2020 مستشارا فنيا لوحدة إدارة المشاريع في سلطة الطاقة الفلسطينية، كما قدم خدمات استشارية من خلال شركة TETRA-TECH لتعزيز قطاع التوزيع الفلسطيني وعمل الخطة الاستثمارية لشركات التوزيع للخمسة سنوات القادمة ضمن مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي.

كما عمل استشاري مهندس تخطيط ومحلل نظم شبكات الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء والنقل (LEC) في مملكة(Lesotho) من خلال شركة GESTO البرتغالية، وقدم خدمات استشارية للعديد من الشركات العالمية، و شارك في مشروع Nexus الذي تنفذه شركة ( SOFRECO) حول تقييم مشاريع للطاقة المتجددة.

وساهم من خلال عمله مع شركتي Deloitte و RTI في تقييم قطاع الكهرباء في فلسطين وتحديد احتياجات تنميته و تطويره.

ومنذ كانون الثاني 2016 وحتى مارس/ أذار 2019، انضم المهندس سلام الزاغة إلى شركة "AECOM كمستشار رئيسي للمرافق وشركات التوزيع لتنفيذ مشروع "برنامج الطاقة الفلسطيني" ومهمته مساعدة شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية للحد من الخسائر التجارية والفنية، ودعم ومساندة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية لتمكينها من أداء مهماتها، وبما يشمل تزويدها بالبرامج المالية والإدارية والفوترة وتقييم نقاط الربط مع كهرباء الاحتلال تمهيدا لتطويرها، وإنشاء مركز وطني للمراقبة والتحكم بمحطات القدرة المركزية.

ومنذ عام 1996 شغل المهندس سلام الزاغة منصب نائب مدير مصلحة الكهرباء في بلدية نابلس ومسؤولا عن الدراسات والتطوير فيها، وبعد ذلك تم ترقيته إلى مدير مصلحة الكهرباء بين الأعوام 2005-2008.

وبدأ المهندس الزاغة حياته المهنية عام 1981 في تشغيل وصيانة محطة كهرباء بلدية نابلس التي كانت المصدر الوحيد للكهرباء في المنطقة.

وساهم المهندس الزاغة في العمل النقابي؛ إذ شغل عددا من المناصب القيادية في نقابة المهندسين؛ إذ انتخب نائبا لنقيب المهندسين في الضفة الغربية بين عامي 1992- 1996، وكان بين العامين 1990 و1992 رئيسا لنقابة المهندسين/فرع نابلس، وكان عضواً في العديد من اللجان الوطنية و النقابية والفنية، ويشغل منصب أمين صندوق جمعية الإغاثة الزراعية ورئيس جمعية أوفياء بلدية نابلس (المتقاعدون).