مستشفى "الجمعية العربية".. قصة نجاح في مجال زراعة القوقعة

وطن: تعتبر مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل رائدة في مجال زراعة القوقعة للأطفال في فلسطين، ففي العام 2011 بدأت الجمعية بتطوير وتقديم خدمات طبية وتأهيلية عالية الجودة في مجال زراعة القوقعة، للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الشديدة، بما في ذلك العمليات الجراحية والتأهيل ما بعد الزراعة، والمتابعة الدورية التي تمتد إلى سنوات طويلة.

وتعمل الجمعية في الإطارنفسه على تطوير الكادر الطبي والفني من خلال تدريبات متخصصة مع شركاء محليين ودوليين بالإضافة إلى برامج تبادل الخبرات مع مستشفيات متخصصة في العديد من الدول، مثل إيطاليا وألمانيا وتركيا

كما تعتمد على اختيار أفضل أجهزة القوقعة الموجودة في السوق العالمية، وتزويد غرف العمليات وقسم السمعيات والأقسام الطبية المساندة بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات التي تدعم نجاح الزراعة والتأهيل المستمر.

وأفادت الجمعية بأن طواقمها أجرت المئات من عمليات زراعة القوقعة بنجاح، وخاصة أن الجمعية تتبنى منهجية عمل تعتمد على دراسة كل حالة من خلال لجنة تقييم متعددة التخصصات تضم أطباء أخصائيين وفنيي سمع ونطق وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين.



وعبرت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل عن افتخارها بقصص النجاح المتعددة لزارعي القوقعة؛ إذ ساهمت هذه العمليات في زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في الحياة الاجتماعية، وانخراطهم في العملية التعليمية، وتحسين إمكانية وصولهم لفرص التمكين الاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل.

بعد سنوات عديدة من الخبرة والنجاح في مجال زراعة القوقعات واجراء مئات العمليات الناجحة، شكرت مستشفى الجمعية العربية للتأهيل كافة شركائها المحليين والدوليين الذين ساهموا في أن تكون الجمعية على ما هي عليه اليوم في مجال زراعة القوقعة.

و وجهت الجمعية العربية في تصريح صحفي لها الشركاء و على رأسهم وزارة الصحة الفلسطينية، ومؤسسة يوحنا بولس الثاني، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والبنك الاسلامي للتنمية ، ومؤسسة التعاون، وكافة المستشفيات الدولية الشريكة