الأتراك في الخارج يبدؤون التصويت بانتخابات الرئاسة

وطن: بدأ ملايين الأتراك المقيمين في الخارج التصويت، اليوم الخميس، في الانتخابات التي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيحكم تركيا لفترة ولاية أخرى أم لا.

ومن بين أكبر مجموعات الناخبين في الخارج؛ 1.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 16 مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد حتى 9 مايو.

ومن غير الواضح ما إذا كان أردوغان (69 عاما) سيحصل على نفس مستوى الدعم منهم هذا العام، إذ تظهر استطلاعات الرأي في تركيا تقدما طفيفا لمنافسه الرئيسي، وهو زعيم حزب المعارضة من يسار الوسط كمال كليغدار أوغلو، المدعوم من تحالف الأمة متعدد الأحزاب.

(المصدر- سكاي نيوز)