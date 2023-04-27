اصابة عدة مواطنين جراء اعتداءات مستوطنين في الاغوار وشرق نابلس

وطن: أصيب، أربعة مواطنين برضوض جراء اعتداء نفذه مستوطنون بحماية الجيش اليوم الخميس، واستهدف المزارعين ورعاة الاغنام في خربة الساكوت بالأغوار الشمالية.

وتشهد الساكوت منذ أمس اعتداءات مستمرة يقوم بها المستوطنون ضد الاهالي.

وكانت مجموعة من المستوطنين أقامت قبل أيام حظيرة للأبقار في المنطقة، وأتلفت أجزاءً من المحاصيل المروية في المكان.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا ايضا عند المدخل الشرقي لقرية عين البيضاء (المفضي إلى عين الساكوت)، وسط تخوفات من اعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم مركبات المواطنين وممتلكاتهم قرب مدخل قرية عين شبلي، شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن 25 مستوطنا مسلحا هاجموا مركبات المواطنين ومنازلهم ومزارعهم (البيوت البلاستيكية)، قرب مدخل قرية عين شبلي، وسط أعمال عربدة واستفزاز في المنطقة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تصاعدا كبيرا لهجمات المستوطنين، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتفعيل لجان الحراسة للتصدي لهذه الاعتداءات.