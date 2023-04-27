النيابة العامة في غزة تغلق شركة بسبب "الاحتيال"

وطن: قالت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، انها اغلقت شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بعد "ثبوت نصبها واحتيالها" على عدد من المواطنين في القطاع.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي في تصريح مقتضب بان النيابة العامة "باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين".

واضاف "تشير التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، وعليه تم إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات".

وأشار الى "حرص النيابة العامة على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم" كما جاء في تصريحه.