الاحتلال يعتقل 10 مواطنين عن حواجز أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة أريحا، التي تحاصرها لليوم السادس على التوالي.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس 10 مواطنين على الحواجز المنتشرة على مداخل مدينة أريحا، وهم: محمد بسام عيسى حميدات (20 عاما)، وسائد حسني محمد عيوش (31 عاما)، ومحمد علي إبراهيم عواد (34 عاما)، وغالب حسين أحمد زبن (36 عاما)، وجميعهم من مخيم عقبة جبر، ومحمد حسين محمود طبيه، وجمال محمد عبد الفتاح عطا، فايز رمزي محمد حسن عويضات بلهان، وعبد الله الحج محمد من قرية المغير في رام الله، وأحمد كاظم سعيد الفينو من نابلس، وشمس الدين عبد المعطي يوسف أبو الحصين من مخيم عين السلطان في أريحا.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، وأوقفت المركبات وفتتشها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.