قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" يصل "إسرائيل" في خامس زيارة له خلال عام

وطن: يعقد قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الخميس، لقاءات مع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث وصل إلى تل أبيب، مساء الأربعاء، بدعوة من رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن مايكل كوريلا، سيحل ضيفا على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي.

ووفقا للمتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن كوريلا ، سيعقد لقاء مسؤولين مشترك، كما ستجمعه لقاءات مع بعض مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك مع قادة المؤسسة العسكرية والجيش.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فانه "من المقرر أن يقوم كوريلا الخميس بجولة في قواعد الجيش الإسرائيلي، وأن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وخلال زيارته إلى إسرائيل في تموز/يوليو 2022، اعتبر قائد "سينتكوم"، أن تعاونا بين دولة الاحتلال ودول عربية في مجال الدفاع الجوي والدفاع أمام الصواريخ هو أولوية عليا بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال كوريلا إن لقاءه مع هؤلاء الضباط جعله يدرك الإستراتيجية الإسرائيلية من زاوية أخرى ونظرة الجنود الميدانيين. وقال إن لقاءه معهم كان عبارة عن "مداولات معمقة حول الابتكارات والتكنولوجيا".

وبحسبه، فإن التحدي المركزي الذي يواجهه، كقائد "سينتكوم"، هو نفي الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تغادر الشرق الأوسط وتهدئة حلفاء أميركا بشأن التزام إدارة جو بايدن تجاه أمن حليفاتها.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، إلى تعزيز تعاون كهذا، بادعاء أن هجمات تشنها إيران ومنظمات موالية لها بصواريخ وطائرات مسيرة أصبحت "التهديد المركزي" على الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ودول عربية.

وهذه هي الزيارة الخامسة لكوريلا إلى "اسرائيل" منذ توليه منصبه في نيسان/إبريل 2022، وكانت آخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

يذكر أن كوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصاً في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

(المصدر- عرب 48)