فيديو | طلبة التوجيهي يعتصمون في عدة محافظات للمطالبة بتعويض الفاقد وحذف جزء من المنهاج

وطن: اعتصم المئات من طلبة الثانوية العامة اليوم الخميس أمام مديريات التربية في مدن رام الله وطولكرم والخليل للمطالبة بتمديد الفصل الدراسي وحذف أجزاء من المنهاج.

وجاء هذا الاعتصام بعد انتظام العملية التعليمية أمس الأربعاء وتجميد المعلمين لاضرابهم الذي استمر لاكثر من 80 يوم، واعلان وزارة التربية و التعليم عقد امتحان التوجيهي في موعده المحدد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية اليوم عن تفاصيل خطة تعويض الفاقد التعليمي لطلبة المدارس والتوجيهي بعد أن صرحت بانتظام طلبة التوجيهي في الدوام المدارسي حتى الحادي عشر من ايار المقبل.