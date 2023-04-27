مستوطنون برفقة قوات الاحتلال يقتحمون تجمع عرب المليحات قرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون،صباح اليوم الخميس، تجمع عرب المليحات على طريق المعرجات شمال غرب اريحا .

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي أن عددا من المستوطنين اقتحموا برفقة قوات من أمن الاحتلال تجمع عرب المليحات، وقاموا بعرض خرائط للمنطقة وتصوير بيوت المواطنين.

يشار الى ان تلك المنطقة تتعرض لهجمة استيطانية واعتداءات تستهدف المواطنين البدو، وقد تم اغلاق المساحات الرعوية امام مواشيهم، ويتعرضون لاعتداءات شبه يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.