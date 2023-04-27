بنك الأردن يختتم فعاليات رمضان والعيد في القدس

وطن: اختتم بنك الأردن حملة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر التي نفذها بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس، حيث أمنت تنمية القدس وبدعم من بنك الأردن طروداً غذائية وكسوة عيد لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظة.

وتم توزيع الطرود الغذائية في مختلف المناطق التابعة للمديرية لإغاثة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل، بينما ارتسمت البسمة على شفاه حوالي مئتي طفل وذويهم بعد تسلمهم قسائم لشراء كسوة العيد.

وجرى توزيع الطرود والقسائم بحضور مدير فرع بنك الأردن في العيزرية، خالد براهمة، و عامر أبو مقدم مدير مديرية التنمية الاجتماعية - القدس، وعدد من موظفي المديرية.

قال المدير الإقليمي لبنك الأردن – منطقة فلسطين، سيف عيسى، أن هذه المساعدات جاءت ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الأردن، ودوره في محاربة الفقر والمساهمة في التخفيف عن الأسر المستورة والمهمشة في محافظة القدس وباقي محافظات الوطن، مشيرا إلى أن بنك الأردن يواظب على تقديم الدعم المجتمعي على الدوام في شهر رمضان المبارك والأعياد، ويكرس اهتماما خاصا بنشر البهجة والسرور بين الأطفال المحتاجين والأيتام ، الذين ليس لهم معيل في العيد.

من جهته أشار أبو مقدم إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المبذولة ما بين القطاع الحكومي والخاص في مساعدة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم وتحسين ظروف معيشتهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة الفلسطينية.

وثمن أبو مقدم دور بنك الأردن في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تؤمن بها إدارة البنك، وتقدم بالشكر من إدارة البنك وفروعه في محافظة القدس على تعاونهم الوثيق ودعمهم المستمر.