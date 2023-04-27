الخارجية تجلي 226 مواطنا من الخرطوم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن المرحلة الثالثة لإجلاء الجالية الفلسطينية في السودان بدأت فجر اليوم الخميس.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن المرحلة الثالثة من عملية إجلاء جاليتنا من الخرطوم، بدأت بدخول ما يقارب 226 مواطنا وطالبا من أبناء شعبنا الأراضي المصرية".

وأضاف أن قسما من المواطنين سيتوجهون نحو معبر رفح ومن ثم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة، والقسم الآخر سيتجه إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الخارج بمن فيهم حملة الوثائق اللبنانية.

وأشار إلى أن المجموعة الأولى من مواطنينا وطلبتنا العسكريين والمدنيين قد تحركت بحرا من بور سودان باتجاه جدة، وستلحق بها فورا المجموعة الثانية على باخرة سعودية أخرى باتجاه جدة أيضا، بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا، وكذلك ستلتحق بهم تباعا مجموعة أخرى وصلت بالفعل إلى بورتسودان ليصل مجموع من غادروا باتجاه جدة إلى 132 مواطنا.

وأكد أن طاقم سفارة دولة فلسطين في القاهرة كان في استقبال مواطنينا على المعبر المصري، وبذل جهودا جبارة في الانتهاء من إجراءات عبورهم وتأمينهم في حافلات لنقلهم، معبرا عن شكر دولة فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا وتقديرها لجمهورية مصر العربية على جميع التسهيلات التي قدمتها في استقبال أبناء شعبنا وتأمين نقلهم إلى وجهاتهم.

ولفت إلى أن طاقم سفارة دولة فلسطين في الرياض وطواقم القنصلية العامة في جدة بذلوا جهودا كبيرة لتأمين إجلاء رعايانا عبر الأراضي السعودية، خاصة بعد المكالمة التي أجراها وزير الخارجية رياض المالكي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لهذا الغرض، مبينا أن طاقم القنصلية العامة في جدة على أهبة الاستعداد لاستقبال رعايانا في جدة في طريقهم إلى أرض الوطن أو الخارج.

وعبر عن شكر فلسطين للمملكة العربية السعودية على نقل رعايانا وطلابنا على متن البواخر السعودية، وعلى جميع التسهيلات التي قدمتها المملكة لهم.