في ثاني جريمة خلال ساعات.. مقتل شابة في النقب

وطن: قتلت شابة (33 عاما) في جريمة طعن وقعت فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب، وذلك بعد ساعات من مقتل فواز عبد اللطيف (45 عاما)، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المغدورة تعرضت لعدة طعنات بأداة حادة، وعثر عليها داخل منزلها وقد فارقت الحياة.

وهذه جريمة القتل الثانية التي تسجل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، حيث قتل فواز عبد اللطيف رميا بالرصاص في بلدة كفرياسيف في الجليل.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 53 قتيلا بينهم 3 نساء، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة بصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.