82 يومًا على إضراب الأسير خضر عدنان ومحكمة الاحتلال تعقد جلسة لبحث الافراج عنه لخطورة حالته

وطن: يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي، رفضا لاعتقاله.

وستعقد محكمة الاحتلال في "عوفر" الساعة العشرة صباحا جسلة جديدة للنظر في الإفراج عنه؛ نظراً لخطورة حالته الصحية مع استمراره بالاضراب المفتوح عن الطعام لليوم 82 على التوالي للمطالبة بحريته ورفضًا لاعتقاله

وكانت محكمة الاحتلال رفضت قبل يومين، طلب الإفراج المبكّر عن الأسير عدنان بكفالة، رغم التدهور الكبير على وضعه الصحي وتحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وستعقد زوجة الاسير عدنان الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرا صحفيا من أمام سجن (عوفر)، حول الجلسة وآخر التطورات على قضية الاسير عدنان