أكثر من 50 دولة تجلي رعاياها من السودان

وطن: تحركت 50 دولة غربية وعربية لإجلاء رعاياها من السودان إثر الإعلان عن هدنة مساء يوم امس الاول الثلاثاء لمدة 72 ساعة بين طرفي النزاع في البلاد، بوساطة سعودية أمريكية.

وسارعت دول وجهات فاعلة من أجل الانتهاء من عمليات الإجلاء، بينما أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بان القتال تجدد مساء ذات اليوم الذي اعلنت فيه الهدنة رغم إعلان الفصائل المتصارعة الموافقة على وقف إطلاق النار.

وتشهد عمليات الإجلاء، قيادة السعودية أضخم عملية نقل لرعايا أجانب، بينما تشارك الإمارات في نقل رعايا نحو 19 دولة من السودان، قالت إنها ستستقبلهم على أراضيها قبل نقلهم إلى بلدانهم.

وكانت الهدنة الجديدة التي توسطت فيها واشنطن والرياض، سمحت بـ"فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

وحتى ظهر أمس الأربعاء، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من الولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.